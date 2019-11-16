عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح يبحث مع السفير الصيني دعم صناديق النظافة ومشاريع الاصحاح البيئي

السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، استمرار تقديم الدعم الاغاثي والانساني لليمن.



وقدم فتح مجموعة من المشاريع والبرامج المتعلقة بالاصحاح البيئي ودعم صناديق النظافة في عدد من المحافظات، لدعمها وتمويلها خصوصاً في محافظات (عدن، ابين، تعز، الضالع البيضاء، لحج وحضرموت ومأرب ومناطق الساحل الغربي.

وحث الوزير الجانب الصيني على استكمال دعم هذه المشاريع التي تم مناقشتها مع اللجنة العليا للاغاثة في وقت سابق، لافتاً ان تمويل هذه البرامج مهمة في المرحلة الحالية للقضاء على الاوبئة والامراض التي سببتها المخلفات المتراكمة خصوصاً في محافظة تعز.

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كما بحثا خلال اللقاء استكمال الترتيبات لاستقبال الدفعة العاشرة من المساعدات الصينية المقدمة لليمن والبالغة 1000 طن، مؤكداً ان هذه الدفعة تأتي في اطار المرحلة الثانية برنامج المساعدات الصينية المقدم لبلادنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للاغاثه وسيتم توزيعها على كافة المحافظات بناء على اولوية الاحتياج.

وأوضح وزير الادارة المحلية، انه سبق وان تم توزيع 9 من الدفع السابقة بكمية اجمالية 10200 طن على عدد من كافة المحافظات، مشيراً الى ان المساعدات الصينية مستمرة في اطار التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة العليا للاغاثه والجانب الصيني.

من جانبه اكد السفير الصيني استمرار بلاده تقديم الدعم والمساندة الكامل لليمن في كافة المجالات، مثمناً مستوى الشراكة والتنسيق والدعم التي تقدمه اللجنة العليا للاغاثه في توزيع المساعدات الصينية المقدمة لليمن.

وأشار السفير الصيني الى استعداده بلاده الكامل لاستكمال دعم المشاريع المقدمة من اللجنة والخاصة بمشاريع وبرامج الاصحاح البيئي، لافتاً الى ان علاقات التعاون والصداقه الصينية اليمنية راسخة منذ القدم وتزداد كل يوم تقدما وازدهار.