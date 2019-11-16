شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل : حدوث أنقسام صادم وغير متوقع داخل الإمارات .. وبن زايد يجن جنونه فور سماعه بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : حدوث أنقسام صادم وغير متوقع داخل الإمارات .. وبن زايد يجن جنونه فور سماعه بالخبر

أظهرت تغريدة نشرها حمد المزروعي، أبرز ناشط مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وجود انقسامات في الإمارات من المصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة الخليجية.

عـــاجل : انقلاب تركي جاري الآن على "اردوغان" ووكالة "رويترز" تنقل هذا الخبر الصادم .. ماذا يحدث

عـاجل : الملك سلمان يفاجئ كل السعوديين ويصدر أمر ملكي تاريخي و سار .. شاهد

شاهد : "رانيا يوسف" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘صورة فاضخة’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة من البحر

عـاجل : ملك الأردن يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حدث صادم وقع في المملكة .. شاهد

عـــاجل : السلطان قابوس يوجه ضربة موجعة وصادمة لـ"محمد بن زايد" انتقام عادل للشعب العماني .. شاهد

عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد81827521

Advertisements

وكتب "المزروعي" على حسابه في "تويتر"؛ تعليقًا على أنباء قرب المصالحة الخليجية ومشاركة السعودية والإمارات والبحرين في بطولة خليجي24: "المقاطعة باقية وتتمدد".

ويرى مراقبون، أن تغريدة حمد المزروعي، تشير إلى انقاسامات داخل الإمارات، وتخبط من مسألة المصالحة مع قطر، مستشهدين بالتغريدة الإيجابية للأكاديمي عبدالخالق عبدالله، مستشار "بن زايد".

وكانت صحيفة "إيلاف" السعودية المقربة من دوائر صنع القرار في المملكة، أكدت أن "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، تتجه إلى إرساء توجه على إعلامها بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية".

وفي ذات السياق، نقل حساب "عاجل السعودية" على "تويتر" عن مصادر خليجية، قولها: "إن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من السعودية وقطر بدؤوا اجتماعات سرية في مسقط والكويت منذ 9 نوفمبر".

وأكدت المصادر، أن "علاقات قطر مع تركيا تطيل ساعات المفاوضات بين المسؤولين محاولين إيجاد صيغة توافق يجتمع حولها القادة وترضي جميع الأطراف"، إضافة لتمسك السعودية بأن يكون إعلام حل الأزمة في الرياض.

وبحسب المعلومات التي أوردها "عاجل السعودية"، فإن قطر طلبت خلال الاجتماعات أن تتم معاقبة حمد المزروعي، المعروف بقربه من "بن زايد"، بسبب إهانته للشيخة موزة، والدة أمير قطر تميم بن حمد.

81827521