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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل : امير الكويت يصعق كل المسلمين ويصدر قبل قليل قرار تاريخي .. شـاهـد

كشفت صحيفة "العربي الجديد"، عن قرار جديد صادم بشأن الوافدين في الكويت، سيتم العمل به بدءًا من مطلع العام المقبل 2020، ولن يسمح للوافد الحصول على الإقامة بدون تنفيذه.

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وقالت الصحيفة: إن "وزارة الشؤون والعمل الكويتية ألزمت جميع الوافدين في البلاد بدفع رسوم سنوية للضمان الصحي، بقيمة 450 دولارًا، مقابل 165 حاليًا، بزيادة نسبتها 173%، وهي شرط أساسي لمنح الإقامات".

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وأضافت: أن "الجهات والمؤسسات الحكومية ستلتزم بدفع الرسوم لعامليها، فيما سيكون للكفيل (صاحب العمل الكويتي)، حرية الاختيار في دفع رسوم الضمان الصحي للوافدين العاملين لديه".

وأوضحت الصحيفة، أن "الوافد يتحمل حاليًا، سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو العام، دفع الرسوم المقررة عن أسرته وليس جهة العمل، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بداية من يناير/كانون الثاني 2020".

وأشارت "العربي الجديد"، إلى أن "شركة مستشفيات الضمان الصحي ستقوم بتدشين مراكزها الصحية، التي ستستقبل الوافدين مع بداية العام المقبل، حيث من المتوقع افتتاح نحو 7 مراكز في محافظات الكويت الست".

ورفعت وزارة الصحة الكويتية، رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت بعض الزيادات إلى 500%، مبررة ذلك بتوفير موارد إضافية لميزانيتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتقود النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، المعروفة على مواقع التواصل باسم "عدوة الأجانب"، حملات ضد الوافدين لا سيما من الجنسية المصرية، مطالبة بإبعادهم عن البلاد.

وكانت "الهاشم"، قالت في جلسة سابقة لمجلس الأمة: إن الوافد الأجنبي في الكويت يحصل على خدمات صحية بالمجان وبتكاليف بسيطة لا يحصل عليها الكويتي، وطالبت وقتها بمضاعفة الرسوم عليهم.90372449