الخنبشي يبحث مع السفير الصيني المستجدات على الساحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بحث نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كونغ يانغ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية وابرزها اتفاق الرياض التي تم التوقيع عليه مؤخراً بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

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واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرا الى ان فخامة الرئيس قدم كل الدعم والتسهيلات لانجاح الاتفاق انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والحرص على كافة ان يعم السلام كافة ابناء الشعب اليمني وتوحيد المعركة تجاه المليشيات الانقلابية.

ونوه بمواقف الحكومة الصينية في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات مشيداً بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين منذ القدم.

من جانبه جدد السفير الصيني موقف بلاده الداعم والمساند للحكومة الشرعية .. مؤكداً ان الصين تدعم وتساند كافة الجهود الرامية لعملية السلام في اليمن.. لافتا الى استمرار بلاده في تقديم كل الدعم والمساندة للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات انطلاقاً من متانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وبارك السفير الصيني التوقيع على اتفاق الرياض، معرباً عن امله في تنفيذ هذا الاتفاق.