عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

الخليج 365 - المكـلا



اقامت إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظ حضرموت صباح امس الخميس بمدينة المكلا ورشة عمل لوضع الخطوط العامة لخطة الإدارة وخطة التدريب للعام برعاية من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

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وفي مستهل الورشة استعرضت مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان حضرموت الأستاذة مارينا الجوهي نبذة مختصرة عن الإدارة والهدف من إنشاءها ورؤيتها والتعريف بمهامها، ولمحة سريعة لإنجازات الإدارة من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمكاتب التنفيذية بديوان المحافظة، موضحة جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الإدارة في اداء مهامها.

مشيرة الى جملة من نتائج اوراق العمل المقدمة من مدراء عموم المديريات وعملية النزول الميداني الى بعضها، ونتائج تحليل الاستبيانات وتوصيف الدورات وفقاً واحتياج موظفي المكاتب التنفيذية.

وتطرقت محاور الورشة في مجال التدريب الى قطاع المهارات الإدارية والإدارات الوظيفية التي شملت برامج التطوير التنظيمي ومهارات التخطيط والرقابة والمتابعةوتقييم الاداء، الى جانب برامج تطوير إدارة السكرتارية وتطوير إدارة الواجبات الزكوية وبرنامج تطوير إدارة المعلومات والإحصاء والتطبيقات القانونية للسلطات المحلية، وفي مجال بحوث التنمية الإدارية ناقشت الورشة الدراسات والبحوث الإدارية وبناء مؤشرات قياس الأداء الإداري.

وأقرت الورشة تحديد مصفوفة مشاكل لكل محور وقطاع ودراسة اولية للوضع الراهن، وكذا تصميم برنامج تطوير وتدريب يحتوي على خطة تطوير وبرنامج تدريبي على أن يتم تقييم الوضع اللاحق.

وخرجت الورشة بإقرار المسودة النهائية لخطة عمل إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت للعام 202‪0م.