شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في الخارج تصل البنك المركزي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن وصلت اليوم الجمعة للبنك المركزي اليمني شُحنة من الأموال المطبوعة في الخارج، والتي سبق وأن وصلت لميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن قبل نحو عام.

وبحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، فإن الشحنة الواصلة للبنك هي من فئتي 1000 و 500 ريال. مؤكداً، أن الشحنة هي ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الإقتصادية 2016/2017، وقد أدخلت مالياً في حسابات البنك المركزي خلال الفترة المنصرمة. وطمأن المصدر عموم المواطنين في الجمهورية أن لدى قيادة البنك المركزي اليمني إستراتيجية مُحكمة لإنزال هذه الشحنة في الدورة المالية، دون أن تُحدث أي انعكاسات سلبية على حساب قيمة العملة المحلية.

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