قصف بالدبابات يستهدف منازل المواطنيين ببتار شمال غرب قعطبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

شنت دبابات مليشيات الحوثي قصف عنيفاً بمدفعية الدبابات استهدف منازل المواطنين في مناطق بتار شمال غرب قعطبة .

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ونقل مراسل المركز الاعلامي لألوية المقاومة الجنوبية أن احدى الدبابات المتمركزة في العاريف الى الجهة الشرقية لمنطقة الشعور التابعة لمديرية الحشاء، قصفت قبيل المغرب منازل المواطنين في بتار شمال غرب قعطبة، حيث الحقت اضرار بتلك المنازل الذي أفاد المراسل أن قاطنيها قد نزحوا بفعل القصف العشوائي والشبه يومي للميلشيات.

ويأتي استهداف المليشيات الحوثية بالقصف العشوائي لمنازل المواطنين الأبرياء ، وسط كم من الهزائم المتلاحقة وفقدانها للعديد من المناطق والبلدات والمواقع الاستراتيجية والمدن أهمها الفاخر ، التي اصبحت تحت سيطرة الوية المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة ، واقتراب هذه الأخيرة من مناطق العود ، وفي ظل حالة عدم الرضى والسخط الكبير من قبل المواطنين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بفعل الانتهاكات اللاإنسانية التي لا تتماشى مع ابسط قواعد الحياة الآدمية التي كفلتها الدساتير السماوية والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وبحسب شهادات من بعض النازحين لمراسلنا فقد لجأت جماعة الحوثي المسلحة إلى محاولات جديده للتجنيد الاجباري لأبناء المناطق التي لاتزال خاضعه لسيطرتهم في اطراف الضالع الشماليه.

وتشهد مناطق شمال الضالع والمناطق المتاخمه لمواقع القتال من جهة الجنوب قصف بالاسلحة الثقيله تشنها مليشيات الحوثي بين الفينه ادت الى مقتل وجرح العشرات كان آخرها ارتقاء مواطن وابنته يوم الاربعاء الفائت .