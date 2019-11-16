شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة دور الهلال الأحمر الإماراتي في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 الخليج 365 قال أحمد الحدي، الإعلامي الجنوبي ورئيس تحرير الجنوب الأن، أنه قام هلال الأحمر قدم كل ما بوسعه وقدم ما لم تقدمه حكومة الشرعية منذر 30 عام شنت الاخوان هجمة اعلامية على الهلال الأحمر الإاراتي و فهم قدموا كل ما هو جميل ورمموا قدموا للأطقم الطبية ورممت المستشفيات وأكد الحدي لـ"الخليج 365"، أن الهلال الأحمر أقام العديد من الدورات الطبية للأطباء والتعليمية وحتى الجانب الإعلامي قدمه الإماراتيين للطواقم الطبية الجنوبية.

وأضاف رئيس تحرير الجنوب الأن، أن ميليشيات الإصلاح الجناح اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، حاولت استفزاز دولة الإمارات ولكن الإمارات كانت عاقلة ومريثة، برغم الحملات افعلامية الضخمة التي سيرتها أبواق جماعة الإخوان ضدهم، وضد دورهم الإنساني في الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي جنوبي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة دور الهلال الأحمر الإماراتي في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.