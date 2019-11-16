وكيل سقطرى يطلع على الإستعدادات الجارية لإقامة مهرجان قلنسية التراثي والثقافي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سقطرى
إطلع وكيل محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، اليوم الخميس، على الإستعدادات الجارية لإقامة مهرجان قلنسية التراثي الذي ينظمه مشروع الموروث الشعبي وينطلق في الـ18 من الشهر الجاري .
وأستمع الوكيل الجريبي من مدير مشروع الموروث الثقافي السقطري جوليان فإن ريسنبرج، إلى شرح حول الجهود المبذولة لأإنجاح المهرجان وإخراجه بالصورة التي تعبر عن عمق حضارة وتاريخ الارخبيل وابراز ما تتميز به من لغة وعادات وتقاليد تعود لقرون سابقة من الزمن .
كما أطلع الوكيل الجريبي يرافقه على جهود توثيق اللغة السقطرية والعادات والحكايات والامثلة السقطرية القديمة للحفاظ عليها من الاندثار والعادات الدخيلة .
واكد الجريبي دعم السلطة المحلية في المحافظة لهذه الجهود التي تحافظ على الموروث الثقافي لأرخبيل سقطرى .
بدوره ثمن مدير مشروع الموروث الثقافي إهتمام السلطة المحلية ودورها في إنجاح اعمال المشروع .
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