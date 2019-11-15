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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل : السلطان قابوس يوجه ضربة موجعة وصادمة لـ"محمد بن زايد" انتقام عادل للشعب العماني .. شاهد

فندت السلطات العمانية اليوم الخميس ادعاءات صحيفة إماراتية تهدف لضرب السياحة في السلطنة.

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وقالت شرطة سلطنة عمان إنها لاحظت ما نشرته إحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في إحدى الدول المجاورة عن بعض التغيير في شروط تأشيرات الدخول إلى السلطنة.

وأكدت الشرطة عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن التسهيلات المعمول بها في إصدار التأشيرات كما هي، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الحصول على التأشيرات الإلكترونية أو عن طريق محطاتها في كافة منافذ السلطنة.

ذكرت الشرطة بأنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الإطلاع على الإجراءات والشروط من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني.

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وجاء ذلك ردا على مقال نشرته صحيفة "الخليج تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية قالت فيه إنه سيتعين على سكان دولة الإمارات المتجهين إلى عمان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أن يخططوا لرحلتهم مقدما، لأنهم سيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلكترونية.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن الحصول على التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد يستغرق الأمر 4 أيام لمعالجتها.

ويقود مغردون وكتاب إماراتيون مقربون من محمد بن زايد حملة لتشويه السياحة في سلطنة عمان وخاصة في محافظة صلالة.

وغرد الكاتب الاماراتي حمد المزروعي المثير للجدل والمعروف بعدائه لسلطنة عمان في وقت سابق: "الصيف هذا تبين أن اكثر المدن اعتداء وإطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول".

وتشهد العلاقات العمانية الإماراتية توترا كبيرا على خلفية محاولة الأخيرة ضم محافظة "مسندم" العمانية إلى أراضيها إضافة إلى موقف عمان المحايد من الحرب في اليمن وحصار قطر.

وكان موقع "ستراتفور" الأمريكي، المختصّ بالشؤون الأمنية، قد كشف عن مخططات وضغوط تمارسها السعودية والإمارات لتأليب الإدارة الأمريكية ضد سلطنة عمان لأجل الضغط عليها وإجبارها على التخلي عن موقف الحياد واتخاذ موقف معادي لقطر.

فعقب اندلاع أزمة الخليج قبل عامين وبدء حصار قطر، تعرضت عُمان لانتقادات وهجمات بسبب تبني مسقط لموقف حيادي بين الطرفين القطري من جانب والسعودي الإماراتي البحريني من جانب آخر.37441912