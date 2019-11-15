“شاهد” من الإمارات .. مدير CIA يزفّ “بشرى غير سارة ” لـِ محمد بن سلمان!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - زفّ ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بشرى غير سارّة للسعودية، من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال “بترايوس” لـشبكة CNBC الأمريكية، إن السعودية تتجه نحو الإفلاس، والمال ينفد من يديها، في إطار طرح اكتتاب الشركة النفطية العملاقة “أرامكو”.

وأضاف: “سعي السعودية لاكتتاب شركة أرامكو هو بسبب حاجتها إلى جذب استثمارات خارجية لتعويض المال المفقود”.

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وقال بترايوس، الذي يرأس حالياً مؤسسة “KKR Global Institute”: “صراحة السعودية تتجه تدريجياً نحو الإفلاس، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تم تخفيضه، وهو أقل من 500 مليار دولار في الوقت الحالي”.

ولفت بترايوس إلى أن “العجز (في الميزانية) كل عام، حسب سعر خام برنت، يمكن أن يتراوح بين 40 و60 مليار دولار حسب بعض أنشطتها في دول المنطقة”.

وأردف: “خلاصة القول هي أنهم يحتاجون إلى المال، وأنهم يحتاجون إلى ذلك الاستثمار الخارجي الذي يعد ضرورياً لتحقيق (رؤية 2030) التي لا يمكن تحقيقها دون الاستثمار الخارجي، وهذا مجرد عنصر واحد في عدد من المبادرات المختلفة التي يحاولون من خلالها جذب هذا الاستثمار الخارجي”.

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن هناك “عدداً من العناصر المختلفة التي ستحدد نجاح رؤية 2030″، منوهاً إلى أنه من “مصلحة الجميع رؤية المملكة تنجح ورؤيتها تنفذ إصلاحات، إلا أنه كانت هناك بعض العثرات بعضها حزين حقاً، مثل القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي

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