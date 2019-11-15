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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع خبير إيراني وذراع أبو علي الحاكم في قصف مدفعي بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365
لقي خبير إيراني وقيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهما، في قصف شنته مدفعية القوات المشتركة على مواقع تجمع الميليشيات في جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات .
وقالت مصادر عسكرية، أن مدفعية القوات المشتركة تتمكنت من قصف تجمع للميلشيات الارهابية الحوثية انتهت بمقتل القيادي والخبير الايراني الملقب بـ"ابو الرضا" وكذلك هلاك القيادي الحوثي ابو طالب السيفاني .. مشيرة إلى أن هذه القيادات تعتبر ذراع القيادي المسؤول عن قيادة جبهة الملاحيط قبالة جازان ابو علي الحاكم .
وأضافت المصادر، أن ابو الرضا يعتبر من أهم الخبراء العسكريين بالحرس الثوري الإيراني وكذلك احد اهم القاده المسؤولين عن قيادة جبهة الحديدة .
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