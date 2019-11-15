الإرياني : صنعاء عاصمة التعايش والسلام صارت مدينة الخوف والظلم والقهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، أن صنعاء عاصمة الحب والتعايش والسلام صارت مدينة الخوف والظلم والقهر .



وأضاف في سلسلة تغريدات له على مشاهد لإقتحام الميليشيات الحوثية لإحد المراكز التجارية في صنعاء، "عصابات الموت الحوثية القادمة من كهوف صعدة المدعومة من ايران تسرح وتمرح لتنهب التجار وتروع الآمنين وتعتدي على المواطنين دون تفريق بين رجل وامراءة طفل وكهل" .. لافتاً إلى أن المشهد الذي وثقته كاميرا أحد المراكز التجارية في العاصمة صنعاء يظهر جانبا من ممارسات المليشيا الحوثية بحق المواطنين ومحاولاتها إخضاع الناس بقوة السلاح وتطويعهم بالإرهاب والغطرسة،كونها تدرك أن لا مكان لها بين اليمنيين وانا ساعة القصاص قادمة لا محالة .

وتابع "شعبنا اليمني الحر الأبي في مناطق سيطرة المليشيا قادر على تحديد وجهته كجزء لايتجزء من محيطه الخليجي وفضاءه العربي، وسيلتحق بلا شك بانتفاضتي العراق ولبنان ضد الهيمنة الايرانية وأدواتها من مليشيات طائفية لم تنتج سوى القتل والخراب والفقر والفساد والارهاب" .