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الميليشيات تقدم عرضاً للسعودية من أجل الدخول تحت مظلة إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

كشفت الصحفية والباحثة نورا المطيري عن عرض قدمته ميليشيا الحوثي الإنقلابية الى المملكة العربية يتعلق بوقف الحرب والدخول تحت مظلة إتفاق الرياض .

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وقالت المطيري في تغريدة لها على تويتر، "الحوثية تقدم عرضا، غير مؤكد، يتضمن الإلتزام بقطع العلاقة مع طهران وتأمين الحدود ووقف استهداف المنشآت السعودية ووقف المعارك" .

واوضحت ان العرض الحوثي جاء مقابل السماح لهم بالدخول، بشكل أو بآخر، تحت مظلة اتفاق الرياض، والعودة ليصبحوا جزءا من السلطة مع طلب مقدم للمملكة لوقف العمليات العسكرية.

واختتمت تغريدتها قائلة:لعلّها الهداية.. ولعله صحيح !  

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