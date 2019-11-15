الأجهزة الأمنية تمنع إطلاق النار في مدينتي شقرة ولودر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 أصدرت الأجهزة الأمنية في أبين، قراراً يقضي بمنع إطلاق النار في مدينتي شقرة ولودر .

واتخذت الأجهزة الأمنية قرارا يقضي بمنع إطلاق النار خلال المناسبات والاعراس. Advertisements واصدرت قيادة قوات الأمن الخاصة قرارا يقضي بمنع إطلاق النار بمدينة شقرة . وفي لودر اصدرت قيادة الحزام الأمني قرارا قضى بمنع إطلاق النار في المديرية . وقوبلت هذه القرارات بترحيب شعبي كبير.

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