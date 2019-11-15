الحزام الأمني يتوعد المخربين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

توعد الحزام الأمني في العاصمة عدن، بملاحقة العناصر التخريبية التي تحاول زعزعة الأمن والسكينة العامة.

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ووجه قائد قوات الحزام الأمني بعدن العميد وضاح عمر عبدالعزيز، رسالة إلى المواطنين في عدن طمأنهم فيها، داعياً إلى عدم القلق والالتفات للشائعات.

ولفت إلى أن الأوضاع في كافة أرجاء العاصمة عدن مستقرة ومُسيطر عليها من قبل قوات الحزام.

وكان قد كشف الحزام الأمني بالمنصورة أمس عن عدم وجود أية إصابات أو خسائر في حادثة انفجار العبوة الناسفة بكالتكس.