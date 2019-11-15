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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...فتاة سعودية تقتحم بسيارتها جدار احد المنازل في الرياض

اقتحمت سيارة كانت تقودها امرأة منزل أحد المواطنين، حيث اخترقت الجدار وتركتها وذهبت. وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن جزءاً من جدار المنزل وقد دمر بسبب قوة الاصطدام، وظهر صوت صاحب المنزل أثناء تصويره للمقطع. جديد اب برس : Advertisements وأوضح صاحب المنزل أن جاره قال إن قائدة السيارة سيدة وتركتها وهربت مع رفيقاتها بعد الحـادث؛ بينما لا يوجد هناك أية تفاصيل أخرى عن الواقعة

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