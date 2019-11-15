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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اتفاق تاريخي "سعودي - امريكي " لمحاربة ايران ووزير امريكي يصدر خذا التصريح الناري "شاهد"

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللقاء المثمر مع وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن الخميس الماضي . وقال بومبيو على حسابه الرسمي على “تويتر ” : نعمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للإستقرار . جديد اب برس : Advertisements وأضاف : لقاء مثمر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان . وكان وزير الخارجية قد ناقش مع نظيره الأمريكي الشراكة في محاربة الإرهاب والتطرف ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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