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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...شيرين عبدالوهاب تقوم بهذا العمل الغرامي مع معجب "سويسري" على المسرح في الرياض ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل "شاهد"
أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفقة الفنانين راغب علامة ووليد توفيق.
جديد اب برس :
وأظهر مقطع فيديو متداول شيرين وهي توقف الحفل حين صعد معجب سويسري كبير في السن، يحرص دوما على حضور حفلاتها في كل دول العالم، إلى المسرح.
وقامت شيرين بتحية المعجب وتقبيل يده أمام الجمهور، معبرة عن حبها له قائلة باللغة الإنجليزية: "I love you"، واختتمت حديثها: "ربنا يستر عليك من حسام جوزي!".
وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".
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