ورد للتو...فتاة مصرية تفاجئ وتكشف فضيحة اخلاقية وشخصية عن الرئيس السيسي وأمن الدولة يلقي القبض عليها"شاهد الفضيحة التي نشرتها"

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عدن - ياسمين التهامي - انتهت نيابة أمن الدولة في مصر من التحقيق مع فتاة تدعى رضوى محمد بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

واتهمت النيابة الفتاة الشابة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل معها النيابة التحقيق غدا الجمعة. Advertisements يذكر أن الناشطة رضوى محمد نشرت فيديو انتقدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسات الحكومة المصرية. المصدر: RT

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