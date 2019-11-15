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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تطور خطير قد يغير خارطة العالم...قوات عسكرية روسية تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية شمال سوريا وعملية إنزال جوي لعشرات الجنود وروسيا اليوم تنقل فيديو مباشر"شاه

بثت قناة تلفزيون "كراسنايا زفزدا" الروسية لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا هُجرت مؤخرا. اضغط هنا لمشاهدة الفيديو وبقية التفاصيل جديد اب برس : Advertisements ويوثق مقطع الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز "مي – 35"، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأمريكية السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأمريكيون خلفهم على عجل، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.

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