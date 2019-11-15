شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامارات تحتجز عيدروس الزبيدي وتقوم بتكليف هذه الشخصية رئاسة المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية أن الإمارات تقوم بتصعيد كبير من شأنه إجهاض اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وكشف موقع الخبر اليمني عن مصادر دبلوماسية اليوم الخميس عن تصعيد إماراتي جديد من شأنه إجهاض الاتفاق في وقت تحاول فيه السعودية إنقاذ الاتفاق المتعثر.

وقالت المصادر أن الإمارات رفضت السماح بعودة عبدروس الزبيدي على رأس وفد الانتقالي الذي استدعته الرياض بعد ساعات على وصوله أبو ظبي، وعاد الوفد لكن برئاسة عبدالرحمن شيخ، ابرز قادة الفصائل المنتمية إلى يافع.

وأعتبر الموقع هذه الخطوة الإماراتية أن الهدف منها إجبار السعودية على تمكين يافع التي أعلن قادتها الانقلاب على حكومة هادي في أغسطس الماضي وتحاول السعودية إقصائهم من المشهد بحجة أنهم زعماء حرب.

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ويعد شيخ ابرز أولئك القادة الذين ظهروا خلال قراءة بيان ما أسماه الموقع الانقلاب.

وأكد الموقع أن الرياض تسعى للانتقام من يافع بسبب الهجوم الذي شنه كبير مشايخ هذه المنطقة عبدالرب النقيب عشية الانقلاب على حكومة هادي التابعة لها في أغسطس الماضي.

وكانت السعودية بدأت مؤخرا تحركات للتقارب مع جناح الضالع في الانتقالي، برزت بإرسالها فريق عسكري لحصر جرحى الضالع من بين جرحى الجنوب تمهيدا لنقلهم إلى الرياض للعلاج.