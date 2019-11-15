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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ظهور مفاجئ للرئيس المخلوع في بناية قديمة "يفترش الارض" شاهد الصور"

نشر رئيس بوليفيا المخلوع، مقطع فيديو، يوثق الليلة الأولى التي قضاها بعد إعلان استقالته. وأظهر الفيديو، الرئيس المستقيل إيفو مورالس، وهو يفترش الأرض ويتغطى بلحاف قديم في مكان مجهول. جديد اب برس : Advertisements وعلق على الصورة قائلًا: « لقد كانت هذه أول ليلة لي بعد مغادرة الرئاسة، إنني ممتن جدا لأشقائي في اتحادات كوتشابامبا لتوفيرهم الأمن والرعاية لي».

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