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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مفاجأة مزلزلة...عبدالباري عطوان يكشف عن هذا الخبر المرعب ويعلن عن احداث عسكرية مرعبه في اليمن ستغير مجرى الأحداث بشكل كبير "شاهد"



أكد رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم، عبدالباري عطوان، أن تهديدات قائد مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي بتوجيه ضربات قاسية لأهداف حساسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي إذا أقدم الكيان على ارتكاب أي حماقة في اليمن ترعب الإسرائيليين. وقال عطوان في مداخلة على قناة الميادين، إن إسرائيل جربت حزب الله وحماس لكنها لم تجرب من أسماهم أنصار الله جديد اب برس : Advertisements وبين عطوان أن الحوثيين إذا فتحوا جبهة مع إسرائيل وخاصة في البحر الأحمر وقصفوا السفن الإسرائيلية وقصفوا إيلات وقصفوا مفاعل ديمونة، سيرون الإسرائيليين نجوم الظهر.

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