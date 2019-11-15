عاجل : بدعم مباشر من هذه الدولة العظمى.... الجنرال علي محسن الأحمر يفاجئ الجميع ويقوم بهذا العمل العسكري الذي استفز المجلس الانتقالي للحفاظ على اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين بالسفير الأمريكي لدى بلادنا كريستوفر هنزل وناقش معه المستجدات المختلفة على الساحة الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، منوهاً إلى الجهود المبذولة لقيادتي البلدين في مواجهة مشروع إيران التخريبي في بلادنا والمنطقة. وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي مع السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث وتأمل في أن يكون اتفاق الرياض خطوة لتفعيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، معبراً في هذا الصدد عن الشكر والتقدير للجهود الأخوية التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في توحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وفقاً لوكالة سبأ. Advertisements ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى جهود الشرعية في معركتها مع الإنقلاب والإرهاب ومساعي حشد المكونات والقوى السياسية المختلفة داخل البلد وبدعم الأشقاء والأصدقاء بما فيه إرساء الأمن والاستقرار في بلادنا وإنهاء معاناة اليمنيين. من جانبه جدد السفير الأمريكي لدى بلادنا دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى العلاقات المتينة بين بلدينا الصديقين وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.

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