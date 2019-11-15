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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفد عسكري سعودي يصل العاصمة صنعاء للقاء عبدالملك الحوثي خلال الساعات القادمة وإعلان نهاية الحرب وهذا مايحدث الان في شوارع العاصمة صنعاء

كشفت مصادر صحافية عن وصول لجنة عسكرية سعودية إلى صنعاء عقدت اجتماعات مع لجان حوثية لتبحث تفاهمات حول وقف العمليات العسكرية. وقال الصحافي فارس الحميري، إن اللجنة العسكرية السعودية وصلت قبل أيام الى صنعاء ، وعقدت لقاءات مع قيادات حوثية. جديد اب برس : Advertisements وأضاف الحميري والذي يعمل مراسلا لوكالة الأنباء الصينية أن لجنة عسكرية تابعة للجماعة انتقلت الى الرياض، وبقيت هناك لعدة أيام. ووفقا للحميري فإن تبادل اللجان يأتي ضمن تفاهمت بهدف وقف العمليات العسكرية.

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