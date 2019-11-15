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عدن - ياسمين التهامي - في تطور خطير ...رحالة كندية كانت ضيفة لدى احدى العائلات السعودية ...لن تصدق ماذا فعل بها هذا الشاب "شاهد"

خاضت رحالة كندية تجربة لحياة السعوديين بعد أن قضت عدة أيام في منزل عائلة سعودية استضافتھا في محافظة ضباء. وقالت المرشدة السياحية ھبھ العائدي، إن الرحالة قامت بزيارة عدد من المواقع الأثرية بمنطقة تبوك، وكانت لديھا رغبة قوية في تجربة الحياة المعيشية السعودية. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت العائدي أن الرحالة الكندية فضلت ارتداء الملابس التراثية، وأنھا اصطحبتھا لعدة أماكن في تبوك، وقامت معھا بزيارة لمنزل إحدى صديقاتھا، مبدية إعجابھا. في حين أعربت الرحالة الكندية عن إعجابھا بطريقة تقديم الوجبات في السعودية، التي تختلف عما في بلدھا، مشيرة إلى أن الشعب السعودي لطيف وكريم.

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