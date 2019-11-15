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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قبل لحظات ...إصابة رئيس الجمهورية بجلطة دماغية ونقله الى المستشفى ومدير مكتبه يصدر بيان هام "تفاصيل +بيان"

قال مركز كارتر في بيان: إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نُقِل إلى مستشفى في أتلانتا بعد اصابته بجلطة دماغية . جديد اب برس : Advertisements واوضح المكتب ان الرئيس كارتر سيخضع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة. وتولّى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981.

وقبل سنوات، اكتشف كارتر (95 عامًا) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015 إنه لم يتبقَّ له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ90 آنذاك؛ لكنه في نهاية العام 2015 قال بمؤتمر صحفي: إنه يشعر فجأة بالراحة والقوة والإثارة، ومن ثم تَبَيّن بعد 4 أشهر من قوله هذا، أنه شفي تمامًا، وجسده خال تمامًا من آثار السرطان.

ويُعد جيمي كارتر حاليًا أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة.

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