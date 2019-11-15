شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في حدث تاريخي ...الامارات تقدم الاعتذار بشكل رسمي ...وتعلن نهاية الأزمة الخليجية وبدء المصالحة مع قطر وتكشف عن موقف مفاجئ للسعودية وبقية دول المقاطعة "شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا على قرب المصالحة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر، في وقت قريب جدًا.

وكتب عبدالخالق عبدالله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون"

وفي وقت سابق، قالت قنوات الكاس القطرية، إن اتحاد كأس الخليج العربي سيعقد اجتماعه اليوم الأربعاء وذلك لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، ما يعني، أن السعودية والإمارات وثالثتهما البحرين قررت المشاركة وإذا حدث ذلك سيكون مؤشرا على بوادر مصالحة قريبة، وفقت تعبير مراقبين.

والأحد الماضي، تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "قام بتسليم الرسالة للعاهل السعودي، صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بالكويت، خلال استقبال الملك له الأحد"، دون أن تكشف فحواها.

وتأتي الرسالة بعد أيام من التفاؤل الكويتي بقرب حل الأزمة الخليجية.

والثلاثاء الماضي، أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، عن أمل بلاده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود" بالأزمة الخليجية، مؤكدًا حتمية استمرار جهود بلاده في الوساطة، وفق "كونا". وجاء ذلك التفاؤل بعد ساعات، من تأكيد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.

في سياق متصل، استضافت سلطنة عمان الشهر الماضي، اجتماعا للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، وذلك بمشاركة مسؤول عسكري قطري بارز.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، استضافت مسقط "ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". Advertisements ويتناول الاجتماع، بحسب الوكالة "عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية". وأشارت إلى أنه وصل إلى البلاد الأربعاء رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين، السعودية، كما وصل الفريق عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

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