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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : العاصمة عدن تستيقظ على انفجار عنيف يهز المدينة وسقوط عدد من الضحايا "شاهد التفاصيل الأولية "

انفجرت عبوة ناسفة قبل قليل بجولة كالتكس بمدينة عدن. وقال شهود عيان ان الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من النقطة الأمنية المجاورة لمستشفى البريهي في المنصورة. جديد اب برس : Advertisements وبحسب الشهود بأن ثلاثة مواطنين من المارة اصيبوا بالانفجار، وتم نقلهم الى مستشفى البريهي لتلقي العلاج.

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