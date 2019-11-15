شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد

كشف نشطاء على موقع "تويتر" لفي السعودية، اليوم الخميس، عن سبب تصدر وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" لتويتر المملكة.

النتيجة من اول استعمال .. تخلص نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض (شاهد)

صحيفة تفجر مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من "آل سعود" بينهم محمد بن نايف .. بأوامر ولي العهد

عاجل ورسيماً: تركيا تعلن العثور على جثة “خاشقجي” في مكان لا يخطر على بال .. وهكذا كانت الجثة " التفاصيل "

شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور"

بعد أن طعن بشرفها واتهمها بالخيانة.. هذا ما تقدمت به الأميرة هيا للمحكمة ضد حاكم دبي محمد بن راشد

Advertisements

مفاجأة مدوية بشأن الصورة التي اجتاحت “تويتر” .. لقاء يجمع محمد بن سلمان بوزيرين قطري وإماراتي .. شاهد

عــــاجل : الأردن يستيقظ على جريمة مروعة لم يشهد لها مثيل .. والاردنيون يخرجون الى الشوارع .. شاهد61383008

وأوضح النشطاء أن السبب وراء إطلاق وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" هو الاعتراض على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه بقيادة "تركي آل الشيخ".

من جهته؛ في رد فعل غير متوقع أعاد "تركي الشيخ" نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".

يشار إلى أن "آل الشيخ" نشر مقطعًا مصورًا ترويجيًّا لموسم الرياض ظهر فيه بنفسه، يقدم فيه موسم الرياض وفعالياته.

وقال "آل الشيخ" في المقطع: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

ويعد موسم الرياض من أكبر فعاليات هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، وتبدأ فعالياته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وتمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.61383008