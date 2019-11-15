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الرياض - رنا هويدي - النتيجة من اول استعمال .. تخلص نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض (شاهد)

الشعر الأبيض من المشاكل التي تواجه الرجال والنساء ويبحثون علي حل لهذه المشكلة، ويلجا الكثير من النساء والرجال الي الذهاب لصالونات التجميل واستخدام الطرق الكيميائية الضارة للشعر مثل صبغات الشعر، لكن نحن اليوم سوف نقدم لكم وصفة منزلية ذات مكونات طبيعية لا تضر الشعر ولا تجعلك تحتاج إلي الصبغات الكيميائية، وهذه الوصفة مكوناتها متوفرة في جميع منازلنا، وتعمل هذه الوصفة علي تنعيم الشعر وترطيب بصيلاته. النتيجة من اول استعمال .. تخلص نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض (شاهد) صحيفة تفجر مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من "آل سعود" بينهم محمد بن نايف .. بأوامر ولي العهد عاجل ورسيماً: تركيا تعلن العثور على جثة “خاشقجي” في مكان لا يخطر على بال .. وهكذا كانت الجثة " التفاصيل " شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور" بعد أن طعن بشرفها واتهمها بالخيانة.. هذا ما تقدمت به الأميرة هيا للمحكمة ضد حاكم دبي محمد بن راشد Advertisements مفاجأة مدوية بشأن الصورة التي اجتاحت “تويتر” .. لقاء يجمع محمد بن سلمان بوزيرين قطري وإماراتي .. شاهد عــــاجل : الأردن يستيقظ على جريمة مروعة لم يشهد لها مثيل .. والاردنيون يخرجون الى الشوارع .. شاهد57071180



وصفة علاج الشيب بموزة واحدة فقط

وتتكون الوصفة من ثمرة الموز وزيت حبة البركة، نقوم بإحضار الموز وزيت حبة البركة السوداء، ثم نقوم بتقطيع الموز ونخلط قطع الموز بزيت حبة البركة بشكل جيد جدا، ثم بعد ذلك نقوم بفرد الخليط علي جميع أجزاء الشعر، ثم نتركه على الشعر لمدة ساعه، ثم يشطف بماء دافئ وشامبو، ثم يدهن الشعر بزيت حبة البركة وذلاك لأنها تساعد علي تطويل الشعر وتنعيمه، وللوصول لأفضل نتيجة يجب تكرار الوصفة كل شهر حتي لا يعود الشعر للون الأبيض مره أخرى، كما يفضل دهن الشعر بزيت حبة البركة كل أسبوع للحصول علي افضل النتائج ولأنه يحتوي علي مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر وتفيد في تطويله ونعومته.

كما يمكن عمل وصفة أخري للتخلص من الشيب بالجزر تستخدم هذه الوصفة لحماية الشعر من التقصف وذلك لان الجزر يساعد علي تكثيف الشعر ويزيد من نموه ويحافظ علي لمعانه كما يحد من تساقط الشعر، وذلك لأنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحد من منع الشيب المبكر. طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الأبيض بالموز

نقوم بإحضار موزة وحبة جزر وكوب من عسل النحل ونصف ملعقة من زيت الزيتون، بعد ذلك نقوم بتقطيع الموز والجزر وخلطهم جيدا مع عسل المحل الغير مخلوط بأي مكونات أخرى أو مواد كيميائية ونضيف عليهم زيت الزيتون ونقوم بخلطهم في الخلاط حتي نحصل علي عجينة، بعد ذلك نضع العجينة علي فروة الرأس ونتركها لمدة ساعة مع تغطيته بقبعه بلاستيك، ثم نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، وللحصول علي افضل النتائج يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر.57071180

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