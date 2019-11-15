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الرياض - رنا هويدي - صحيفة تفجر مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من "آل سعود" بينهم محمد بن نايف .. بأوامر ولي العهد

فجرت صحيفة خليجية، مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، وذلك بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان. النتيجة من اول استعمال .. تخلص نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض (شاهد) صحيفة تفجر مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من "آل سعود" بينهم محمد بن نايف .. بأوامر ولي العهد عاجل ورسيماً: تركيا تعلن العثور على جثة “خاشقجي” في مكان لا يخطر على بال .. وهكذا كانت الجثة " التفاصيل " شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور" بعد أن طعن بشرفها واتهمها بالخيانة.. هذا ما تقدمت به الأميرة هيا للمحكمة ضد حاكم دبي محمد بن راشد مفاجأة مدوية بشأن الصورة التي اجتاحت “تويتر” .. لقاء يجمع محمد بن سلمان بوزيرين قطري وإماراتي .. شاهد Advertisements عــــاجل : الأردن يستيقظ على جريمة مروعة لم يشهد لها مثيل .. والاردنيون يخرجون الى الشوارع .. شاهد76165228 ونقلت صحيفة "الخليج الجديد"، عن مصادر، أن السلطات السعودية تراقب أكثر من 30 أميرًا من الأسرة الحاكمة عبر أساور رصد مصنوعة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المصادر، أن "من بين من يتم مراقبتهم بهذه الأساور ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ورئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله". وأفادت المصادر الخليجية، بأن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساءً ورجالًا"، بأوامر محمد بن سلمان، بهدف منع أي محاولة للانقلاب عليه. وفي سياق ذي صلة، ذكر أكاديمي سعودي في الخارج، أنه تلقى اتصالًا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، تحدث فيه عن التضييق داخل والأسرة والمراقبة الحثيثة للأمراء. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وضع السلطات السعودية أساور إلكترونية في أقدام المعارضين، خاصة ممن تم الإفراج عنهم مؤخرا، لمراقبة تحركاتهم، حسب مصادر معارضة وتقارير صحفية غربية.76165228

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