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الرياض - رنا هويدي - شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بخبر زواج وإنجاب طفلة قناة طيور الجنة ديما بشار.

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شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور"

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وبدأت القصة بعد تداول صورة للطفلة التي أصبحت بعمر الشباب وهي تحمل مولودة جديدة، وانتشار العديد من الأخبار حول زواجها من رجل أعمال أردني وإنجابها.

وتفاعل الجمهور مع الخبر وذلك بسبب بقاء صورة بشار في أذهان الأغلبية خلال طفولتها حيث اشتهرت بغناء عدد من أغاني الأطفال على قناتي طيور الجنة ونون للأطفال.

وبعد انتشار الأخبار بكثرة وتحولها لمادة مثيرة للجدل، قررت بشار التي ابتعدت عن التلفزيون والإعلام منذ سنوات الرد على جميع هذه الأخبار عبر منشور على صفحتها الخاصة في "فيسبوك" نفت فيه جميع هذه الأخبار، مؤكدة أن الطفلة التي كانت تحملها هي مريم ابنة اخيها محمد بشار.

وبعد نفي ديمة لهذه الأخبار، تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر الصدمة التي أثارها الخبر، خاصة أن ديما أصبحت بعمر العشرينيات تقريبًا وزواجها وإنجابها أمران محتومان سواء حاليًا أو بعد فترة.

يُشار إلى أن ديما بشار من مواليد عام 2000، وحققت شهرة واسعة في طفولتها بسبب تقديمها عددًا من أغاني الأطفال التي حُفرت بالذاكرة على قناة طيور الجنة.

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