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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل : وسط أنباء عن انفراجة الأزمة الخليجية .. هذا هو مصير الداعية السعودي سلمان العودة .. شاهد (صورة)

دعا الباحث والكاتب الموريتاني "محمد مختار الشنقيطي" إلى الإفراج عن الداعية السعودي سلمان العودة في ظل الحديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية

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وأعاد "الشنقيطي" نشر تغريدة سلمان العودة عبَّر فيها عن سعادته بإجراء اتصال بين أمير قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تسببت في اعتقاله.

وعلق الشنقيطي قائلًا "أمنية من قلبي أعينوني على تحقُّقها بدعاء السحر، وهي: أن يتضمن الحل المرتقْب للأزمة الخليجية -الذي تردد الهمس به- الخروج من السجن والاعتذارَ وردَّ الاعتبار لعلَمٍ من أعلام المسلمين دعا الله تعالى أن يؤلف القلوب على ما فيه خير الشعوب".

وكان سلمان العودة غرد في سبتمبر 2017 قائلًا "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة السعودية لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

وكانت حسابات ومواقع سعودية تحدثت خلال الساعات الماضية عن اجتماعات على أعلى المستويات بين السعودية، وقطر، قد ينتج عنها انتهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من عامين

وقالت المصادر: إن "منتخبات الدول المقاطعة التي أعلنت عن مشاركتها في بطولة خليجي 24 سوف تسافر بشكل مباشر من عواصمها إلى الدوحة".

وتابعت أن "أنباء تحدثت عن انفراجة في العلاقات بين قطر وعدد من الدول الخليجية بعد مفاوضات جمعت مسؤولين من الدول الخليجية والدوحة سوف يتم التغاضي بهذه المفاوضات عن 13 مطلبًا التي كانت تنادي بها الدول المقاطعة كشرط أساسي لتحقيق المصالحة"

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