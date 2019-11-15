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الرياض - رنا هويدي - عاجل .. الكويت تسحب الجنسية من الفنانة الكويتية الحسناء حليمة بولاند بعد نشرها فيديو وهي تمارس هذا العمل الفاضح ( شاهد الفيديو الذي صدم الكويتيين )

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