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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. محمد بن سلمان يصدر قبل قليل قرار صادم للمواطنيين .. والسعوديون يخرجون للشوارع مطالبه بالغاءة .. شاهد

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، عبد الله السواحة، عن قرار مهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن الإنترنت.

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وقال الوزير خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، في نسختها الثالثة المقامة بالرياض: "في عام 2017 تحدثتم معي ومع قائدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقلتم إنه من غير المقبول تمامًا للاقتصاد الـ 18 عالميًّا، ألا يكون من بين أفضل 20 أو 30، وفي ذلك الوقت كان ترتيبنا في سرعة الإنترنت في المركز 105”. وتابع: "هذا الحديث أعطاني الدافع للعودة إلى قائدي، وقلت له: لدي خطة مدتها 3 سنوات للوصول إلى مصاف الدول الـ 30، ولكي أتمكن من تحقيق ذلك لدي مطلبان.

وأردف: "قال لي ولي العهد: ما المطلوب لكي ننجزه في عامين؟ قلت له: أحتاج شيئين، أولهما احتاج منك الموافقة على حزمة التحفيز الرقمية كي أتمكن من طرح الألياف وتقنية الجيل الخامس 5G. والطلب الثاني هو أني أحتاج إلى دعمك شخصيًّا"، بحسب صحيفة "المرصد" المحلية.

وأضاف: ولي العهد قرر على الفور تشكيل لجنة، وفي غضون 3 أيام فقط صارت اللجنة تمثل جميع الجهات المعنية بالموضوع، ومن تلك الثلاثة الأيام إلى اليوم أصبحت المملكة ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين في تخصص الطيف العريض.وقفزت من الترتيب 105 في سرعة الإنترنت إلى المرتبة الـ 25، وتحتل حاليًّا المرتبة الثالثة عالميًّا في النمو الاقتصادي الرقمي.

وكان الوزير عبد الله السواحة، صرح في جلسة سابقة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن السعودية تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين بعد اليابان، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًّا في نمو الاقتصادي الرقمي.

وأضاف: تقدمنا عالميًّا في سرعة الإنترنت 80 مركزًا، كما نحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس.64010342