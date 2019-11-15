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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : الأمير تميم بن حمد يصدم الجميع ويقدم هذا الطلب المفاجئ والغير متوقع إلى كل القطريين .. ماذا يحدث؟

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طلبًا عاجلًا إلى الشعب القطري، للمشاركة في حدث مهم خلال ساعات. النتيجة من اول استعمال .. تخلص نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض (شاهد) صحيفة تفجر مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من "آل سعود" بينهم محمد بن نايف .. بأوامر ولي العهد عاجل ورسيماً: تركيا تعلن العثور على جثة “خاشقجي” في مكان لا يخطر على بال .. وهكذا كانت الجثة " التفاصيل " شاهد... صور اثارت ضجة واسعة لـطفلة طيور الجنة "ديما بشار" كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود "صور" بعد أن طعن بشرفها واتهمها بالخيانة.. هذا ما تقدمت به الأميرة هيا للمحكمة ضد حاكم دبي محمد بن راشد مفاجأة مدوية بشأن الصورة التي اجتاحت “تويتر” .. لقاء يجمع محمد بن سلمان بوزيرين قطري وإماراتي .. شاهد عــــاجل : الأردن يستيقظ على جريمة مروعة لم يشهد لها مثيل .. والاردنيون يخرجون الى الشوارع .. شاهد76061125 Advertisements ودعا أمير قطر في بيان نشرته صحيفة "الوطن" المحلية الشعب القطري إلى إقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء البلاد، صباح غد الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضح البيان أن الشيخ تميم بن حمد سيؤدي صلاة الاستسقاء غدًا، مع جموع المصلين، في مصلى الوجبة. ​ومن جانبها دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في قطر، لإقامة صلاة الاستسقاء جماعة صباح غدٍ الخميس، في عدد من المساجد بمناطق قطر، تضرعًا إلى الله في نزول الغيث. وقامت الوزارة القطرية، بتجهيز 78 مسجدًا ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء فيها. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الشعيرة حين يتأخر نزول المطر. وطالبت الوزارة جموع المصلين بالصيام والتوبة إلى الله والتصدق في هذا اليوم، بحسب البيان.76061125

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