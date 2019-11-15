نورا المطيري تتحدث عن عرض حوثي مقابل الدخول تحت مظلة اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

الرياض صنعاء - الخليج 365

تحدثت الكاتبة نورا المطيري، عن عرض حوثي غير مؤكد.

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وكتبت المطيري في تغريدة مقتضبة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الحوثية تقدم عرضا، غير مؤكد، يتضمن الإلتزام بقطع العلاقة مع طهران وتأمين الحدود ووقف استهداف المنشآت السعودية ووقف المعارك".

وتابعت "مقابل الدخول، بشكل أو بآخر، تحت مظلة اتفاق الرياض، والعودة ليصبحوا جزءا من السلطة مع طلب مقدم للمملكة لوقف العمليات العسكرية".

واختتمت الميطري تغريدتها قائلة "لعلّها الهداية.. ولعله صحيح !".