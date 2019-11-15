شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. وفاة 7 حالات جديدة بحمى فيروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، وسط اليمن، عن وفاة حالات جديدة بحمى فيروسية.

Advertisements وبحسب المصادر، فإن 7 حالات جديدة توفيت اليوم الجمعة، في أوساط المواطنين بحمى فيروسية لم يتم تشخيصها بمحافظة تعز. فيما كشفت إحصائية رسمية عن وفاة 100 شخص وإصابة 50 ألف آخرين في تعز بسبب حمى الضنك. وحسب الإحصاءات الرسمية فقد تصدرت مديريات المسراخ والتعزية والشمايتين ومقبنة قائمة أكثر المناطق تسجيلاً للإصابة بتلك الأمراض. ويواصل مكتب الصحة تجاهله لتفشي ظاهرة الإصابة بالحمى الفيروسية في أوساط المواطنين، إلى جانب عدم اتخاذه أية إجراءات لمواجهة الكارثة.

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