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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبلوماسي يمني يكشف عن أهم معضلة تقف أمام تنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
كشف الدبلوماسي اليمني مصطفى أحمد نعمان، عن أهم معضلة تقف أمام تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الجاري .
وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن هذه المعضلة تتمثل في مصطلح "المزمنة"، وأضاف "عندما أراد مستشارو الرئيس هادي ايجاد مخرج من ورطة انتهاء مدته في ٢٠ فبراير ٢٠١٤ ابتدعوا تفسيرا جديدا لمفردة "مزمنة"!" .
وأشار قائلاً "كانت هناك آلية تنفيذية "مزمنة" والزمن في اللغة كما تعلمنا يقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والأشهر والسنوات والقرون".
ولفت إلى أن مستشارو هادي والمبعوث المعجزة جمال بنعمر وهيئة رئاسة مؤتمر منتجع موفينبيك والأحزاب التي صارت رهينة للرئيس وهباته، قالوا ان الزمن يقاس بالمهام .. مضيفاً أن اتفاق الرياض "المزمن" يقف امام نفس المعضلة! مرت ثلاث ايام على "الزمن" المقرر لتنفيذ اول بند فيه، واعلنت الحكومة انه سينفذ؟قريباً!.
ونوه نعمان إلى أن ترحيب العالم كله بهذا الاتفاق لا يعني ان الموقعين مقتنعون به، وأكرر انهم وقعوه تحت ضغط وبدون رغبة وطنية لإنقاذ البلد! .
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