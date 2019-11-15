مصادر تكشف نصيب وكلاء تعز والقيادات العسكرية من ضرائب القات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر محلية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن نصيب وكلاء المحافظة من ضرائب القات.



وبحسب المصادر الموثوقة في مكتب ضرائب تعز كشفت لمراسل "الخليج 365"، أن مبالغ خصصت من حصيلة ضرائب القات لصالح 7 من وكلاء محافظة تعز، ومنهم الوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال، والوكيل عارف جامل، مبلغ 250 ألفاً، وبالمثل الوكيل عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون وبقية وكلاء المحافظة خصصت لهم نسب معينة.

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وفيما يرى مراقبون أن مبالغ تفوق المذكورة خصصت لقادة عسكريين وأسماء أخرى في تعز، تصل إلى 800 ألف ريال.

وقال مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز"طلب عدم ذكر اسمه"، إنه يتم إرسال أوراق موقعة من وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، إلى مكتب الضرائب، توجه بصرف مبالغ لأشخاص، بحيث لا تعتمد هذه المبالغ ضمن مبالغ التوريد.

ونفى الوكيل المخلافي صحة ما ورد بشأن التلاعب بموارد المحافظة أو استلام الوكلاء أي مبالغ من ضرائب القات، مؤكداً أنه اتخذ إجراءات صارمة بخصوص ضرائب القات مؤخراً.

وقال إن القائمين على الضرائب التزموا بتوريد 30 مليون ريال شهرياً، من ضرائب القات، مضيفاً أنهم حريصون على المال العام والموارد الشحيحة التي بالكاد تغطي مصروفات المحافظة، حسب قوله.