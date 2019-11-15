شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يّغذون صراعات قبلية في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 تغذي مليشيا الحوثي الصراعات بين القبائل محافظة إب.

Advertisements حيث أقدم مسلحون حوثيون، على إطلاق النار صوب مساكن المواطنين في إحدى قرى محافظة إب، وسط اليمن. وذكرت مصادر إعلامية أن مسلحين من مليشيا الحوثي وعناصر موالية لها أطلقوا النار ليلاً على أبناء قرية "ذراع الحاج علي" بعزلة الدامغ بمديرية السياني جنوب مدينة إب. وبينت المصادر، أن مليشيا الحوثي جلبت معها أحد المسلحين الذي سبق وأن أطلق النار على أحد شباب القرية في وقت سابق وتسبب بإصابته بشكل بالغ في ظل حماية المليشيا له. وتحاول المليشيا بهذا تغذية الخلافات وخلق المشاكل الأسرية بالقرية وتقف مع أسرة بيت "السادة" والذين استأثروا بكل المناصب والتحكم بأهالي المنطقة بحماية حوثية.

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