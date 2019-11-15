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الحوثيون يصعدن من اختطافات المواطنين في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

يصعد الحوثيون من حملات الاختطافات في محافظة إب، وسط اليمن.

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وذكرت مصادر محلية، أن  مليشيا الحوثي اختطفت المعلم "علي محمد البسارة" من مديرية النادرة شرق إب، تواصل خطفه منذ أكثر من شهرين وترفض الإفصاح عن مكانه أو السماح بزيارته.

كما اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية نجل عاقل حارة وسط مدينة اب.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها أواخر العام 2014.  

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