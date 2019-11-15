خلافات عميقة بين وزراء الحوثي بسبب أموال احتفال المولد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

نشبت خلافات بين وزراء الحوثي بسبب الأموال في احتفال ذكرى المولد النبوي.



وكشف مصدر یمني یعمل بوزارة الشباب والریاضة التابعة للحوثیین أن احتفال المولد النبوي أثار خلافات عمیقة بین الوزراء الحوثیین بسبب الأموال الطائلة التي جبوھا من المواطنین.

لقاء استثنائي

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وقال المصدر لـ«الوطن» إن لقاء استثنائیا لبعض وزارة ما یسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء جمع عددا من الوزراء الذین رفضوا الاستمرار في مناصبھم الوزاریة، والمطالبة إما بالمساواة أو تدویر الوزارات، لافتا إلى أن ھذه الخلافات ظھرت بعد إعلانات الاحتفال بالمولد النبوي الذي كشف حجم الأموال الكبیرة التي جمعتھا وزارة الأوقاف والإرشاد من قسائم المولد النبوي، التي تفاوتت فیھا الأسعار من موقع لآخر ومن شخص لآخر، كما تفاوت بیع القسائم من 2000 ریال یمني، وحتى 25000 ألف ریال یمني.

وبیّن أن الاجتماع الذي حضره بعض الوزراء ورفض آخرون تحدث فیھ البعض عن عائدات مالیة ضخمة لوزارات محددة، منھا وزارة الداخلیة التي یشغلھا عبدالكریم الحوثي، الذي یحصل على أموال كبیرة وضخمة من المواطنین، وكذلك وزارات الأوقاف والنفط والصحة والتعلیم، فیما لم تستطع وزارات المغتربین والریاضة والشباب، والبیئة، التخطیط، والثقافة، من تحقیق أھدافھا. اتھام المشرفین وأضاف المصدر أن أحد الوزراء اتھم الوزراء المشرفین على الوزارات التي تحقق أھدافھا بأنھم لم یضعوا خطط التحصیل بالشكل الصحیح، وأن ھذه مسؤولیتھم، فیما رد وزیر الریاضة والشباب حسن زید بقولھ «كیف أستطیع أن أحصل أموالا في المجال الریاضي، لا یوجد أي طریقة لجمع الأموال، بینما وزارة الداخلیة والصحة والتعلیم تستطیع جمع الأموال بكل یسر وسھولة».

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلیة تصرف المرتبات بطریقة سریة لأنصارھا بالوزارة والقیادات الحوثیة شھریا دون تأخر، نظرا إلى العائدات الكبیرة والضخمة، فیما یحصل الوزیر الحوثي على نصیب الأسد، ویعتبر ذلك حقا مشروعا لھ، كما تجمع وزارة الأوقاف والإرشاد ملایین الریالات وتصرف رواتب لموظفیھا من القیادات الحوثیة فقط، فیما تذھب الأموال المتبقیة حقا مشروعا للوزیر الحوثي القاضي شرف علي القلیصي.

وأكد المصدر أن الخلافات بین الوزراء لم تكن ولیدة اللحظة، ولكن قسائم وزارة الأوقاف والإرشاد الخاصة بجمع الأموال لمناسبة المولد النبوي فتحت النیران فیما بین الوزراء، لیطالبوا بتدویر الوزارات من أجل مواصلة النھب والسرقة على حساب المواطنین.

وأضاف أن رئیس الوزراء عبدالعزیز بن حبتور حاول إیجاد مخارج ووضع حلول للازمة، إلا أن بعض الوزراء لم یستمع إلیھ ورفض مقابلتھ أو لقاءه، فیما ھدد بعض الوزراء بالاستقالة وفضح الآلیة التي تعمل بھا الوزارات لجلب وامتصاص الأموال وجبایتھا بطرق تنافسیة بین الوزارات.

وقال المصدر إن الوزراء المنتفعین من تلك الأموال حاولوا تھدئة الخلافات بطریقتھم من خلال وعدھم بفتح آفاق التعاون مع الوزارات التي لا تحقق عوائد مالیة، عبر التنسیق ووضع خطط تضمن للوزراء قبل غیرھم جزءا من الكعكة، غیر أن البعض تمسك بضرورة توزیع أموال الوزارات بالتساوي، وإصدار توجیھات بوضع قسائم متساویة لكافة الوزارات، وتدویر الوزراء بینھا بدلا من الوضع الحالي.