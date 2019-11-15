شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُجدداً.. صد هجوم حوثي عنيف شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365

نجحت القوات الحكومية من صد هجوم حوثي شرق تعز، جنوب صنعاء 256كم. Advertisements وبحسب المصادر، فإن الحوثيين حاولوا الهجوم على منطقة الصرمين شرق مدينة تعز إلا أن القوات أفشلت الهجوم. كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي في جبهة الاربعين شمال شرق المدينة وتمكنت من افشالها وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة. إلى ذلك، استهدفت مليشيا الحوثي بعدد من القذائف أحياء وسط المدينة.

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