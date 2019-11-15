بيان من مقاومة البيضاء بشأن استشهاد قائد جبهة ذي ناعم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

البيضاء - الخليج 365

أصدرت مقاومة البيضاء، بياناً بشأن استشهاد قائد جبهة ذي ناعم.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كماورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بين للناس سبل الهدى والرشاد، وحذرهم من سبل الغواية والفساد فقد قال سبحانه ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) و قال سبحانه (من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه و اعد له عذابا عظيما) وقال سبحانه (أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير)

والصلاة و السلام على من خط لنا طريق الهدى و النجاة , وبعد

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اننا قيادات و افراد مقاومة البيضاء بكافة جبهاتها من حد جبل اسبيل غربا حتى عقبة ثرة شرقا نعزي كافة الشرفاء بيمننا الحبيب خاصة و الأمة العربية و الاسلامية عامة بإستشهاد احد أسود مقاومة البيضاء و قادتها قائد جبهة ذي ناعم بمحافظة البيضاء القائد البطل محمد حسين اللباسي والمعروف بــ "ابو سلية اللباسي" رحمه الله والذي كان له دور كبير و بطولي في تمريغ أنوف عناصر و قيادات مليشيات الحوثي بجبهة ذي ناعم خاصة و البيضاء و كتاف ودماج عامه منذ البداية ، والذي ارتقت روحه الطاهره الى بارئها بكمين غادر و خسيس من قبل عناصر لا تمت للعروبة و لا للقبيلة و لا للرجولة ولا للانسانية باي صلة او صفه، فقد كان الشهيد القائد مسافراً في سبيل الله من اجل دعم جبهات مقاومة البيضاء كعادته منذ البداية، وقاموا ثله من اللصوص بعمل كمين له و لمرافقه البطل "اصيل صالح موسى العمري" والذي ما زال يتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالعاصمة المؤقته عدن وتم نهب سيارته و سلاحهم و كل ما يملكون ،

و إننا نحمل كافة أبناء و مشائخ مناطق مودية خاصة وأبين عامة بسلطتيها الامنية و التنفيذية بمسؤلية ما حصل بمنطقتكم و نطلب منكم حسب الاعراف و الاسلاف المتبعة بيننا وبينكم بعهد الآباء و الأجداد منذ مئات السنين،و صدق الله حيث قال *(ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون)*

وكذلك نحمل السلطة التنفيذية و الأمنية بمحافظة البيضاء و على راسهم محافظ البيضاء الشيخ ناصر الخضر السوادي بالقيام بدورهم اتجاه ماحصل .

وبالأخير نسأل الله ان يجعلنا جميعاً ممن يعظمون حرماته و يطبقون شرعه و شريعته و يجنبنا من غضبه وسخطة ويعصم دمائناً بدفن الفتنة و لعن الله من يوقضها و لا يدفنها بدفن ياقضينها.

و نسال الله أن يرحم و يتغمد الشهيد القائد وكل الشهداء الذين سبقوه بجنات الفردوس الأعلى من الجنة ويلحقهم بالصديقين و الأنبياء، ونسأل الله الشفاء العاجل لكافة الجرحى انه على كل شيء قدير.

و خالص تعازينا لأقارب الشهيد القائد و لكافة عائلة اللباسي و قبيلة آل عمر خاصة و البيضاء واليمن والامة الإسلامية عامة .

*صادر عن قيادات و افراد مقاومة البيضاء*