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مصدر يكشف هدف المليشيا من إظهار سرعة التجاوب الأمني 

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصدر يكشف هدف المليشيا من إظهار سرعة التجاوب الأمني

الجمعة 15 نوفمبر 2019

مصدر يكشف هدف المليشيا من إظهار سرعة التجاوب الأمني 

صنعاء - الخليج 365

كشف مصدر مطلع، كان على صلة بأحد القيادات الأمنية الحوثية بصنعاء، عن استمرار الميليشيات ومن خلال عصابات تمولها وتدعمها في العاصمة بالقيام بسرقة عدد من السيارات والمركبات والدراجات النارية من الحارات والشوارع، الأمر الذي يستدعي من مالكيها الذهاب للمراكز الأمنية الحوثية وتسجيل بلاغات عاجلة بوقوع السرقات، ومن ثم تبدأ تلك الميليشيات الإجرامية بعملية البحث الوهمية واستعادة الأشياء المسروقة.

 

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" تابعها "الخليج 365" : «حينما تسمع أن أجهزة الميليشيات الأمنية بأي منطقة من مناطق سيطرتها تمكنت من استعادة سيارة أو دراجة نارية أو غيرها بعد 24 ساعة من سرقتها، تأكد جيدا أنها هي من تقف وراء تلك السرقة وذلك العمل الجبان».

 

وأضاف أن «الميليشيات تسعى من وراء تلك الجرائم تسجيل إنجازات أمنية لها أمام الرأي العام أولا، ومن ثم ابتزاز الضحية أو المجني عليهم ليقوموا بإكرامها وتقديم المكافأة لها حيال جهودها الوهمية التي اصطنعنها».

 

واعتبر الهدف من هذه الخطة أيضا إظهار سرعة التجاوب الأمني من قبل الجماعة وإيهام الناس بأن عناصرها وميليشياتها على قدر عالٍ من الوعي واليقظة والمسؤولية والحس الأمني.

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