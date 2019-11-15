عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العقيد البحر يكشف تفاصيل معارك جبهات المحافظة

الجمعة 15 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كشف متحدث عسكري في محافظة تعز، عن تفاصيل جبهات المحافظة.



وقال العقيد عبدالباسط البحر الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة الجمعة تابعها "الخليج 365" إن وحدات من الجيش الوطني وبتعاون وتغطية ومساندة نارية من مواقع النسق الثاني للجيش الوطني صدت هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في الخندق ومدرسة همدان والصياحي وتلة موكنة بوادي حذران غرب تعز استمر لساعات منذ 3 فجراً وحتى ساعات الصباح الأولى.

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وبحسب البحر، أسفر عن مصرع القيادي والمشرف الحوثي على المواقع الغربية المدعو أبو جحدل من محافظة حجة مع أكثر من 6 من عناصره وجرح أكثر من 10 منهم، إضافة لإحراق عربة عسكرية للميليشيا كانت محملة بالذخائر، في حين أصيب 2 من الجيش الوطني بجروح.

وأضاف البحر أن الجيش الوطني تمكن من صد هجوم آخر للميليشيا في الجبهة الشمالية الشرقية بمواقع الصفا وكلابة والكمب والشعبة والحمد.

وذلك بمهارة عالية وإدارة شبكة نيران منتظمة أسكتت نيران العدو ومدفعيته الثقيلة وأفقدته أهم عوامل قوته، ما أدى لكسر هجومه وإفشال تسللاته وتدمير عدد من أسلحته ومعداته العسكرية وإلحاق الهزيمة بقطعانه وإجباره على التراجع والفرار مخلفاً وراءه بعض جثث أفراده.