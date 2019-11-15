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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثية تصعد خروقاتها بإستهداف المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 صعدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بإستهداف المواقع جنوب مديرية الدريهمي بمختلف الأسلحة المتوسطة والرشاشة بشكل مكثف ومتواصل. وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى شمال الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة. وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية التي ترتكبها مليشيات الحوثي في كافة مناطق الحديدة في إطار تصعيدها العسكري المتواصل ، ومحاولة منها لانهاء اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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